Жіноча мода на осінь 2023: що вибрати, щоб залишатись у центрі уваги?

Різноманіття та динамічність – це головні риси сучасної моди. Поєднання протилежностей завжди виглядає цікаво. Експерименти з фактурою тканини, кроєм, багатошаровістю, використання водночас матових і блискучих текстур зроблять образ незабутнім. Ці правила діють як у теплу пору, так і в прохолодну. В магазині DOMINO можна знайти якісний і стильний жіночий одяг. В’язані та шкіряні речі – це головні тренди осінньо-зимового періоду. Також актуально буде виглядати трикотажний гардероб. До інших трендів сезону належать:

Міді. Сукні з такою довжиною підкреслять усі переваги фігури та замаскують її недоліки. Поєднувати їх можна з джинсовими, шкіряними куртками чи светрами. Принти. Слід надавати перевагу клітинці, смужці та принтам у вигляді ромба. Також можна одягати речі з леопардовим орнаментом. Денім. Образи, які повністю складаються з джинсового одягу, будуть виглядати неймовірно стильно в цей період. Мереживо. Завжди додає образу вишуканості та ніжності. Навіть у холодний період року воно не втратить свою актуальність.

Різноманіття кольорів, які виглядатимуть стильно цього сезону, дуже велике. Можна вибирати як пастельні відтінки, так і неонові кольори. Блискітки також гарно доповнять образ. Шифон, атлас, оксамит і, звичайно ж, денім вважаються наймоднішими тканинами цієї осені.

Можна вибирати брючні костюми на будь-який смак: для ділових зустрічей, прогулянок, світських заходів. Щоби створити ніжний і романтичний образ, підкреслити свою жіночність, слід надавати перевагу пастельним і легким відтінкам. Для вечірок підійдуть і більш яскраві та сміливі кольори.

Правильно підібраний верхній одяг допоможе створити стильний образ навіть у прохолодну погоду. Тому не слід оминати плащі з джинсу, шкіри й інших матеріалів. Однотонні тканини відходять на другий план, тож краще придбати варіанти з ніжними чи цікавими принтами.

Якісний брендовий одяг у компанії Domino

Domino більше, ніж 20 років, співпрацює з відомими брендами, а також молодими марками, які тільки стають популярними. В асортименті магазину можна знайти жіночий, чоловічий одяг, взуття й аксесуари. В каталозі представлено понад сотню виробників одягу luxury, який допоможе створити стильний образ.

Магазини розташовані в Києві й Одесі. Також можна замовити одяг через сайт. Можливе доставлення кур’єром чи у відділення «Нової пошти». Оплатити замовлення можна декількома способами: карткою, готівкою, онлайн чи переказати гроші на рахунок, номер якого ви отримаєте після оформлення замовлення.