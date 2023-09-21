Верховна Рада прийняла законопроєкт про нацменшини з обмеженнями для російської мови

Сьогодні, 21 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про національні меншини (спільноти) України». У місцях компактного проживання нацменшин дозволені публічні заходи реклама та мовами цих меншин (окрім російської).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняка в Telegram.

Рішення підтримали 318 народних обранців.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту №9610, у червні Венеційська Комісія оприлюднила висновок до закону, ухваленому в грудні 2022 року, в якому містяться зауваження, здебільшого спрямовані на приведення деяких норм у відповідність до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

«Внесення відповідних змін до законодавства також дозволить державі виконати важливу рекомендацію Європейської комісії у контексті набуття Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу», – йдеться у повідомленні.