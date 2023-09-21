В Африці археологи знайшли дерев’яну конструкцію віком майже півмільйона років

На березі річки Каламбо, що протікає на межі Замбії та Танзанії, вчені знайшли найстарішу відому дерев’яну конструкцію у світі, повідомляє The Guardian.

За словами науковців, їй може бути щонайменше 476 тисяч років. Споруду могла виготовити людина гейдельберзька, яка вважається попередником сучасних людей.

«Коли я вперше це побачив, я подумав, що це не може бути реальністю. Дерево та камінь свідчать про високий рівень винахідливості, технологічних навичок і планування», – розповів Ларрі Бархем, археолог з Ліверпульського університету.

Місце розкопок. Фото: Larry Barham/University of Liverpool

Конструкція складається з двох дерев’яних колод, які вирізані за допомогою кам’яних знарядь, знайдених поруч. Вчені вважають, що вона могла бути частиною доріжки або платформи.

«Платформу могли використовувати як місце для зберігання речей, дров чи їжі. Або це могло бути місце, де можна було сидіти й виготовляти щось. Зверху можна було поставити невеликий навіс і спати там», – розповів Ларрі Бархем.

Споруду знайшли біля водоспаду Каламбо. Перші розкопки тут проводилися ще у 2006 році. У 2019 році археологам вдалося знайти на цьому місці палицю для копання віком близько 390 тисяч років, клин та інші дерев’яні предмети.

Як зазначили вчені, знахідки поблизу водоспаду Каламбо збереглися завдяки затопленню та відсутності кисню.

Знайдена дерев’яна конструкція. Фото: Nature

«Хоча за своєю природою вони (знайдені колоди – ред.) досить прості, але їхня форма та взаємозв’язок вказує на те, що ці люди структурували своє середовище.

Використання дерева для виготовлення інструментів і конструкцій залишається звичним явищем і сьогодні. Такі знахідки дають рідкісний погляд на роль, яку цей простий матеріал відігравав у людській еволюції», – прокоментувала відкриття Аннеміке Мілкс, палеолітична археологиня з Університету Редінга.