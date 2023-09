Несоответствие шин на грузовиках: безопасность превыше всего У Туреччину тимчасовим коридором прибуло перше судно з українським зерном » Україна має змінити курс і підготуватися до війни на виснаження – The Economist Україна має менше концентруватися на планах післявоєнної відбудови та підготуватися до тривалої війни. Про це пише на свох сторінках The Economist Видання зазначає, що українська армія все ще може здійснити прорив на фронті у найближчі тижні, але «було б помилкою покладатися на це». Просити про припинення вогню або мирні переговори безглуздо, адже Путін не демонструє жодних ознак бажання вести переговори, і навіть якби він хотів, йому не можна довіряти, як наголошує The Economist. Він чекає, коли Захід «втомиться», і сподівається на переобрання Дональда Трампа. Путіну потрібна війна, щоб підтримувати диктатуру в своїй країні, а будь-яке припинення вогню буде просто паузою, щоб переозброїтися і підготуватися до нового нападу. «І Україна, і її західні партнери починають усвідомлювати, що це буде війна на виснаження. .. Але, на жаль, Україна ще не готова, як і її західні партнери. Обидві сторони все ще заціклені в контрнаступі. Їм потрібно переосмислити військову стратегію України і те, як управляти її економікою. Замість того, щоб прагнути перемогти, а потім відновитися, метою має бути забезпечення того, щоб Україна мала достатню силу для ведення тривалої війни і могла процвітати, незважаючи на неї». Перший пункт, на якому наголошує видання, стосується втоми та виснаження українських військових, а також потреби в обслуговуванні техніки: рутинний ремонт, надійне постачання артилерії і підготовка кадрів. Крім того, тривала війна вимагатиме кращої протиповітряної оборони, і не тільки в Києві. «Україна не зможе процвітати, якщо Росія буде безкарно підривати інфраструктуру та цивільне населення, як вона це робила протягом останніх 18 місяців. Київ є напрочуд жвавим містом, тому що має ефективний захист від безперервних повітряних атак. Така ж система необхідна й іншим містам, тому ескадрильї винищувачів F-16 і більше систем протиракетної оборони є вкрай важливими». Також необхідне економічне перекалібрування України. The Economist наголошує, що треба менше планувати післявоєнну відбудову і сконцентруватися на збільшенні виробництва та капіталу вже зараз. Українська економіка повинна перейти від залежності від допомоги до залучення інвестицій, навіть попри те, що війна не вщухає. Україна має великий потенціал – від виробництва зброї до переробки більшої кількості продукції, вирощеної на своїх фермах. Завдання полягає в тому, щоб заохотити місцеві та іноземні фірми інвестувати більше, а також повернути більше українців назад до спокійніших частин країни на заході. Сюди також входить боротьба з корупцією та забезпечення неупередженості судової системи. Крім того, потрібно полегшити умови ведення бізнесу – від визнання кваліфікацій, отриманих біженцями за кордоном, до надання компаніям страхування на випадок воєнних дій. Все це вимагає політичної волі як від України, так і від її друзів на Заході. Зокрема, The Economist наголошує, що Європа повинна надавати Україні стільки ж зброї, скільки Америка. «Ставки (для Європи — ред.) навряд чи можуть бути вищими. Поразка (України — ред.) означатиме неспроможну державу на фланзі ЄС і наближення машини вбивств Путіна до більшої кількості його кордонів. Успіх означатиме нового члена ЄС з 30 мільйонами освічених людей, найбільшою в Європі армією і великою сільськогосподарською та промисловою базою. Занадто багато розмов про Україну ґрунтуються на «припиненні війни». Це потрібно змінити. Моліться за швидку перемогу, але плануйте довгу боротьбу – і Україну, яка зможе вижити і процвітати».