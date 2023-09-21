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У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху

У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху
Вірменська опозиція в середу, 20 вересня знову зібрала мітинг біля будівлі уряду в Єревані на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху, протестувальники виступають проти бездіяльності влади у регіоні та вигукують антиурядові гасла —  «Європейська правда» з посиланням на«Радио Азатутюн» і News.am

 Опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили «план дій» для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.

Коли політики пішли з площі перед будівлею уряду Вірменії, частина протестувальників залишились й вигукували антиурядові гасла. Через якийсь час між ними й поліцією почались сутички.

Вірменська поліція заявила, що дії громадян є незаконними, і почала застосовувати спецзасоби для розгону протестувальників.

Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у «зраді» через невтручання після початку «антитерористичної операції» Азербайджану в Карабаху.

21 сентября, 2023 | Category: Мир, Новости

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