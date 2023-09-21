СБУ та ВМС України завдали удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму

Про це повідомляють NV, Суспільне Крим та Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на аеродромі у той момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Там також знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher.

«Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон», — пояснили у повідомленні.

Для цієї атаки бійці використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім запустили ракети «Нептун».

«Цікаво, що навіть русняві Telegram-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових», — сказали у джерелі.

Спочатку про атаку безпілотників повідомляли «Крим. Реалії».

Видання зазначає, що паблики повідомляли про вибухи в районі Севастополя, Сакському, Сімферопольському районах та Євпаторії.

Натомість губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на території регіону нібито знищено два безпілотні літальні апарати, які буцімто намагалися атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу. За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих немає.

Телеграм ВЧК-ОГПУ повідомив про Саки, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь, Балаклава, де лунають вибухи. За словами місцевих жителів, скрізь було чути постріли та роботу ППО.

Експерти відзначили, що це найбільша атака безпілотників на Крим від початку повномасштабної війни між Україною і Росією.