Вічні посилання: що це, для чого потрібні та де купити

Сучасний бізнес не можна уявити без вебприсутності, тому створення сайту є важливим першим кроком для розвитку бізнесу.

Однак, просто створити сайт недостатньо, його необхідно оптимізувати для пошукових систем (SEO), щоб забезпечити органічний трафік.

Важливу роль у цьому процесі відіграють вічні посилання. Про них та де купити вічні посилання, детально поговоримо далі.

Що таке вічні посилання

Посилання існують двох типів:

вічні;

орендні.

Вічні посилання – це сталий тип посилань, які розміщуються на сайті-донорі назавжди, або принаймні на весь термін існування сайту. З іншого боку, орендні посилання – це тимчасові, які розміщуються на сайті на певний період (його тривалість обговорюється окремо).

Робота з орендними посиланнями менш приваблива, оскільки після закінчення терміну посилання зникає. Замовивши вічні посилання, ви будете впевнені, що вони будуть на сайті довгий час.

Значення вічних посилань для просування сайту

Вічні посилання відіграють ключову роль у просуванні сайту. Їх наявність допомагає цільовій аудиторії знайти ваш проєкт та перейти за посиланням на важливі сторінки.

Це збільшує час, який потенційні клієнти проводять на сайті, знижує рівень відмови та приводить до більшої кількості замовлень товарів або послуг, що збільшує прибуток.

SEO-фахівці приділяють велику увагу вічним посиланням, оскільки це ефективний інструмент для якісного просування сторінок сайту.

Коли сайт стає популярним і має більше відвідувачів, це стає сигналом для пошукових систем, що ваш сайт цікавий і корисний. Як наслідок, сайт починає підійматися в пошуковій видачі.

Проте, існує одне важливе уточнення: купівля вічних посилань без оптимізації сайту не приведе до бажаного результату.

Справжній успіх можливий лише у взаємодії вічних посилань та оптимізованого контенту на вашому сайті. Саме комплексний підхід зможе забезпечити досягнення високих результатів у просуванні.

Атрибути вічних посилань

Вічні посилання можуть мати декілька атрибутів, як-от:

dofollow – відкрите посилання для індексації пошуковими системами;

nofollow – посилання, закрите для індексації пошуковими системами;

sponsored – вказує на наявність реклами на сторінці;

ugc – використовується для коментарів.

Зазвичай, SEO-фахівці використовують атрибут dofollow. Рідко застосовуються nofollow та sponsored-посилання.

Де замовити вічні посилання

Рекомендуємо не витрачати свій час на пошук майданчиків для розміщення вічних посилань, а звертатись до спеціалізованих бірж посилань, наприклад, до біржі розміщення посилань. ON News має велику базу надійних варіантів, які можна відфільтрувати за своїми потребами: місцем розташування, тематикою та доступним бюджетом.

Якщо вам потрібні стійкі результати, варто звернутись до SEO-професіоналів, які допоможуть правильно налаштувати всі аспекти вашого бізнесу.

За допомогою комплексних дій та правильного підходу до використання вічних посилань ви зможете досягти бажаних результатів і отримувати прибуток впродовж тривалого періоду часу.