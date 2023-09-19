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В Финляндии бизнесмен арестован за поставки оборудования в Россию

В Финляндии арестован французский бизнесмен эстонского происхождения Габриэль Темин. Подконтрольные ему компании поставляли в Россию оборудование, которое могло использоваться в строительстве беспилотников, считает следствие.

Темин арестован по подозрению в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами, сообщает финская национальная телерадиокомпания Yle. Ордер на арест 15 сентября выдал отдел уголовных расследований таможенной службы Финляндии.

По версии следствия, среди товаров, которые поставляли принадлежащие Темину компании Luminor и Siberica, были литиевые батареи, мощные оптические фильтры и камеры. Все эти компоненты могут быть использованы для производства военных БПЛА.

В середине сентября Темин и обе его компании попали в санкционные списки США. 18 сентября бизнесмен в суде отказался комментировать журналистам выдвинутые против него финской стороной обвинения. Темина поместили в следственный изолятор города Вантаа в 19 километрах от Хельсинки, передаёт Yle.

19 сентября, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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