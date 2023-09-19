Туреччина закупила вугілля з тимчасово окупованих РФ українських регіонів на $14,3 млн

Про це інформує Reuters з посиланням на дані російської митниці.

Зазначається, що у період із лютого по липень 2023 року до Туреччини прибуло близько 160 тисяч тонн вугілля з окупованих Донецької та Луганської областей. Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили агентству Reuters, що протягом цього періоду вони постачали вугілля з двох регіонів до Туреччини.

На відміну від США та Євросоюзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи територіями України, контрольованими Москвою.

З того часу, як Москва розпочала вторгнення у лютому 2022 року, Туреччина — член НАТО, який підтримує зусилля Києва щодо відсічі Росії — неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України. Анкара відіграла ключову роль у посередництві угоди між воюючими країнами, яка дозволяла експорт українського зерна через Чорне море.

Дані постачальника комерційних торгових даних, отримані агентством Reuters, показали, що вугілля щонайменше від 10 виробників надходило в Туреччину в період із лютого до липня. За даними статистики, Туреччина була найбільшим експортним напрямом вугілля з окупованих регіонів, на її частку припало 95% постачань за цей період.

Reuters додає, що продавці вугілля зареєстровані в Росії та на анексованих територіях України, йдеться в базі даних російських компаній Spark. За даними митниці, покупцями були компанії, зареєстровані в Гонконзі, ОАЕ та офшорних юрисдикціях, включаючи Беліз і Британські Віргінські острови. Турецьких компаній у списку не було.

Хоча дані про комерційну торгівлю не дають повної картини того, як експортувалося вугілля, вони показують, що частина вугілля йшла через південноросійське портове місто Ростов, а частина через чорноморський порт Новоросійськ, які мають залізничне сполучення з Донецьком і Луганськом.

Установлена ​​Росією влада Донецької та Луганської областей, а також український уряд не коментували експорт вугілля. Європейська комісія також відмовилася від коментарів.

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення Росії в Україну, забороняють імпорт США з так званих Донецької та Луганської народних республік (ЛНР) або експорт до них. Через два дні Європейський Союз оголосив про заходи, включаючи заборону на імпорт товарів з двох регіонів.

У Туреччині немає таких обмежень. Сполучені Штати запровадили санкції проти компаній, у тому числі з Туреччини, які, за їхніми словами, підтримують Москву у її війні проти України.