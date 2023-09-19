Трюдо звинуватив Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади

Прем’єр-міністр Канади, Джастін Трюдо, оголосив, що «агенти індійського уряду» стояли за вбивством лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Індія відкинула ці обвинувачення як абсурдні та необґрунтовані, повідомляє The New York Times.

Трюдо розкрив цю інформацію під час виступу в Палаті громад, де він обговорював питання можливої причетності Індії до стрілянини, яка призвела до смерті Хардіпа Сінгха Ніджара в Канаді у червні минулого року. Прем’єр-міністр заявив, що ці обвинувачення ґрунтуються на розвідданих, зібраних канадським урядом.

«Любий зв’язок іноземного уряду з вбивством канадського громадянина на нашій території є неприпустимим порушенням нашого суверенітету», — заявив Трюдо перед законодавцями. Він також підкреслив, що Канада тисне на Індію для співпраці у розслідуванні цього вбивства.

Пізніше міністр закордонних справ Канади, Мелані Джолі, оголосила про висилку індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо зауважив, що велика спільнота канадців індійського походження була шокована цим вбивством і, в деяких випадках, відчуває страх за власну безпеку. В Канаді проживає від 1,4 до 1,8 мільйона канадців індійського походження, багато з яких є сикхами. До цієї спільноти належить Джагміт Сінгх, лідер опозиційної Нової демократичної партії Канади.

Звинувачення у причетності уряду Індії до вбивства на території Канади, ймовірно, ще більше ускладнить відносини між двома країнами, які вже були напруженими. Раніше Канада відклала переговори щодо торговельної угоди з Індією, і під час саміту G20 Нарендра Моді, прем’єр-міністр Індії, не включив Трюдо до списку лідерів, з якими він проводив офіційні двосторонні зустрічі.

Вбивство 45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара сталося біля сикхського храму в місті Суррей в Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції повідомили, що на нього напали люди в масках, але поки не встановили, чи має цей напад політичні мотиви.