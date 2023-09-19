США обвинили проживающего в Гонконге россиянина в покупке для РФ санкционной микроэлектроники военного назначения

США предъявили обвинения проживающему в Гонконге россиянину Максиму Марченко, сообщается на сайте Минюста США. Он арестован. По версии ведомства, Марченко причастен к незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей.

«Марченко участвовал в сети незаконных закупок, которая поставляла военную микроэлектронику конечным пользователям в России», – сказал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. Эти товары использовались для выпуска оптических прицелов, приборов ночного видения и других приборов.

Согласно судебным документам, 51-летний Марченко управляет несколькими гонгконгскими подставными компаниями – Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Схему закупок он реализовывал вместе с двумя неназванными сообщниками, тоже россиянами. Продукция, в частности OLED-микродисплеи, закупались для перечисленных подставных компаний, чтобы скрыть, что они предназначались для России. Конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и другие страны.

В общей сложности в период с мая 2022 года по август 2023 года подставные компании Марченко перевели в Соединенные Штаты в общей сложности более $1,6 млн «в поддержку усилий закупочной сети по контрабанде OLED-микродисплеев в Россию», говорится в сообщении Минюста.

Всего Марченко предъявлены обвинения по семи пунктам, среди которых контрабанда и мошенничество. По каждому из них максимальное наказание составляет от 5 до 20 лет тюремного заключения.

В июле 2023 года Служба безопасности Эстонии экстрадировала в США россиянина Вадима Конощенка, обвиняемого в закупках военных технологий для России в обход санкций. Конощенок, которого в Минюсте США называют «офицером ФСБ», – один из пяти граждан России, обвиняемых американскими властями в причастности к закупкам передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России.

В США обвиняемый предстанет перед федеральным судом США, ему грозит до 30 лишения свободы.