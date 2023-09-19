Шнобелевская премия 2023



Мировая наука не сидела сложа руки и в Гарвардском университете подвели традиционные (33-е по счёту) итоги научных изысканий, которые «сперва заставляют смеяться, а потом задуматься». Все победители-2023 получили традиционный приз — 10 триллионов долларов

Здравоохранение. В этой категории награду получил изобретатель из Южной Кореи и США Пак Сын Мин. Его отметили за изобретение Стэнфордского туалета — устройства для сбора анализов, устанавливаемого на унитаз. В частности, умный туалет использует технологию компьютерного зрения, чтобы анализировать стул на наличие признаков заболеваний, тест-полоску для анализа мочи, а также датчик анального отпечатка как часть системы идентификации пользователя.

Машиностроение и инженерия. Ученые из Индии, Китая, Малайзии и США получили премию за «оживление» мертвых пауков для их использования в качестве механических инструментов захвата. Один из лауреатов — Те Фей Яп из Университета Райса в США — рассказал, что ученые нашли в лаборатории мертвого паука. «Мы поняли, что у пауков есть только мышцы-сгибатели для сжатия лапок внутрь и гидравлическое давление, чтобы разжать их наружу», — рассказал он. То есть лапки мертвого паука естественным образом находятся в «закрытом» состоянии, как сжатый кулак, но их можно раздвинуть, применив давление. Используя «некроботический» подход, ученые создали паукообразный захват, способный захватывать объекты неправильной формы.

Коммуникация. Шестеро ученых из разных стран получили Шнобелевскую премию за исследование психической деятельности людей, которые могут говорить задом наперед. В своей работе ученые сравнили двух человек, способных так говорить, с контрольной группой, для чего провели различные исследования, в том числе магнитно-резонансную томографию.

Медицина. Кристин Фам из Калифорнийского университета в Ирвине и его коллеги получили награду за использование трупов для сравнения числа волос в каждой из двух ноздрей человека. В работе ученых сказано, что многие люди с алопецией (патологическим выпадением волос) из-за отсутствия волос в носу чаще других сталкиваются с аллергиями и инфекцией верхних дыхательных путей.

Диетология. Японские ученые Хомей Мияшита из Университета Мэйдзи и Хироми Накамура из Токийского университета удостоились премии за эксперименты по изучению влияния того, как электрические палочки для еды и соломинки для питья могут менять вкус еды. Ученые выяснили, что с помощью электростимуляции языка можно усилить соленость пищи, и создали специальные палочки для этого.

Образование. Авторы исследования из семи стран во главе с Кэти Тэм из Гонконгского университета получили приз за методичное изучение скуки преподавателей и студентов. В своей работе ученые выяснили, что если студенты ждут, что лекция будет скучной, то, скорее всего, на лекции им будет скучно.

Психология. Американские специалисты Стэнли Милгрэм, Леонард Бикман и Лоренс Берковиц отмечены за эксперименты с целью выяснить, сколько прохожих, заметив незнакомца, смотрящего вверх, поступят точно так же. Авторы работы пришли к выводу, что, чем больше людей смотрит наверх, тем больше прохожих перенимают поведение толпы.

Химия и геология. Британский геолог Ян Заласевич получилШнобелевскую премию за работу, в которой объяснил, почему многие ученые любят облизыватькамни. По словам Заласевича, если итальянский геолог XVIII века ДжованниАрдуино использовал вкус, чтобы идентифицировать горные породы и минералы, тосовременные геологи часто используют язык, чтобы лучше видеть. «Мы делаем это,чтобы помочь зрению, а не вкусу, поскольку на влажной поверхности минеральныечастицы видны лучше, чем на сухой», — сказал Заласевич (его слова приводит TheGuardian).

Литература. Крис Мулен из Университета Гренобль-Альпы и егоколлеги удостоились награды за изучение ощущений, которые испытывают люди,повторяя одно слово много-много-много-много-много-много-много раз. Ученыесчитают, что ощущение, возникающее при многократном повторении одного и того жеслова, — это пример жамевю (jamais vu или «никогда не виденное»), состояния,противоположного дежавю.

Физика. Бьеито Фернандес Кастро из Саутгемптонского университета и его коллеги получили награду за определение степени влияния половой активности анчоусов на состав океанских вод. Ученые выяснили, что половая активность анчоусов, собирающихся ночью у побережья Галисии в Испании на нерест, может создавать небольшие водовороты, которые перемешивают разные слои воды.