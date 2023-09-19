Вічні посилання: що це, для чого потрібні та де купити Трюдо звинуватив Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади » Россія втратила ще 520 оккупантів Російські терористи не покидали спроб повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом. Натомість українські захисники успішно відбили атаки ворога і ліквідували ще 520 російських військових Про це у ранковому зведенні інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб

танків ‒ 4628 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17)

артилерійських систем – 6062 (+35)

РСЗВ – 778 (+2)

засобів ППО ‒ 526 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15)

крилатих ракет ‒ 1479 (+17)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30)

спеціальної техніки ‒ 903 (+2) Дані уточнюються.