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Россія втратила ще 520 оккупантів

Про це у ранковому зведенні інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 19.09.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб
  • танків ‒ 4628 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17)
  • артилерійських систем – 6062 (+35)
  • РСЗВ – 778 (+2)
  • засобів ППО ‒ 526 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15)
  • крилатих ракет ‒ 1479 (+17)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30)
  • спеціальної техніки ‒ 903 (+2)

Дані уточнюються.

19 сентября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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