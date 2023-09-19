Россія втратила ще 520 оккупантів

Про це у ранковому зведенні інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб
- танків ‒ 4628 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17)
- артилерійських систем – 6062 (+35)
- РСЗВ – 778 (+2)
- засобів ППО ‒ 526 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15)
- крилатих ракет ‒ 1479 (+17)
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30)
- спеціальної техніки ‒ 903 (+2)
Дані уточнюються.
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