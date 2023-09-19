Росія стрімко перекидає окупаційні війська на Херсонщину

Російські окупаційні війська сконцентрували свої сили для наступу на Херсонський напрямок, тоді як з півдня та сходу розпочали відводити свої війська. Інформація про це надійшла від Міністерства оборони Великої Британії.

За даними звіту, у першій половині вересня 2023 року ведуться жорсткі бої навколо островів в нижній течії Дніпра в Херсонській області, які тепер є фронтовою лінією. Обидві сторони влаштовують рейди на невеликих човнах на острови і протилежні береги річок.

За інформацією британської розвідки, існує реальна можливість активізації російських операцій у цьому регіоні, оскільки цей сектор тепер перейшов під контроль нового 40-го армійського корпусу.

«Кількість військових, задіяних у цьому напрямку, досить невелика порівняно з іншими фронтами, але обидві сторони вважають цей регіон стратегічно важливим. Це також дає можливість відвести ворожі підрозділи від напружених боїв у Запорізькій та Донецькій областях», — додатково підкреслюють у британській розвідці.