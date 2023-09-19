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Польща пропонує заборонити імпорт діамантів і скрапленого газу з Росії

Польща пропонує заборонити імпорт діамантів і скрапленого газу з Росії у рамках 12-того пакету санкцій ЄС.

Про це пише PAP з посиланням на джерела в Євросоюзі.

За даними видання, пропозиція Варшави включає заборону на імпорт з Росії діамантів, чергові обмеження у секторі послуг, зокрема заборону надання інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктам з РФ, а також імпорт скрапленого газу з Росії.

Польща також вимагає ухвалити чергові санкції проти компаній, які працюють в оборонному секторі, медіаресурсів, які розповсюджують дезінформацію Кремля щодо війни, олігархів, які підтримують війну, а також компаній, пов’язаних з російським «Росатомом».

Пропозиції Польщі включають також санкції проти синтетичного каучуку та сталі.

19 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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