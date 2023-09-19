Норвегія передасть Україні 50 гусеничних вантажівок М548

Про це у вівторок, 19 вересня, повідомив уряд країни на своєму сайті.

«Це [техніка, – ред.] важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг», — каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що M548 є гусеничною машиною, яка здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки.

Тому в уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським військам, які перебувають у польових умовах.

Норвезька версія гусеничних транспортерів M548 має назву NM199. Вони перебували на зберіганні в армії Норвегії, але перед передачею Україні, транспортери пройдуть техобслуговування.