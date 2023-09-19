«Мясо из пробирки» израильского стартапа получило сертификат кошерности

И это решение можно трактовать как сигнал о расширении доступных возможностей в соответствии со сложными диетическими законами иудаизма, отмечает «Еврейское телеграфное агентство».

Самый авторитетный орган по сертификации кошерности в США признал продукты из мяса птицы израильского стартапа SuperMeat кошерными, сообщили в самой компании на прошлой неделе. Стартап работает в авангарде быстрорастущей отрасли, целью которой является создание альтернативы традиционному мясу путем получения продуктов питания в лаборатории из стволовых клеток.

«Это сотрудничество направлено на преодоление разрыва между научным пониманием и галахическими решениями, устанавливая беспрецедентные стандарты в индустрии выращивания мяса», — заявил генеральный директор подразделения OU Kosher, раввин Менахем Генак.

Процесс сертификации выращенного в лаборатории мяса — плод многолетних усилий SuperMeat — продемонстрировал сложность применения вековых диетических законов иудаизма к кулинарному ландшафту, где ассортимент продуктов и способы их производства быстро расширяются — от лабораторно-выращенного мяса на растительной альтернативе до многого другого. В потребительском аспекте это достижение означает значительное расширение ассортимента кошерных продуктов, которые покупатели могут найти на полках кошерных супермаркетов.

«Этот шаг отражает нашу приверженность инклюзивности и уважению разнообразных диетических потребностей, и делает производимое нами искусственное куриное мясо доступным для широкой покупательской аудитории по всему миру», — отметил генеральный директор SuperMeat Идо Савир, — историческая совместная инициатива с «Ортодоксальным Союзом» не только расширяет возможности для потребителей кошерной продукции во всем мире, но и устанавливает четкие критерии для других компаний в отрасли выращивания мяса, желающих получить сертификат кошерности своих продуктов, что в итоге, открывает новые перспективы для кошерной пищевой промышленности».

Индустрия выращенного в лаборатории мяса находится пока в зачаточном состоянии, но потенциально привлекательна для потребителей, которые любят мясо, но выступают против убоя животных для потребления в пищу.

Пока рано говорить, будет ли выращенное в лаборатории мясо, производимое в массовом масштабе, дешевле и более экологически полезным, чем обычная говядина или птица. Министерство сельского хозяйства США выдало первое разрешение на производство мяса, выращенного на клеточных культурах, в конце июня, и SuperMeat сначала планирует представить свою продукцию в Соединенных Штатах. Компания также рассматривает возможность сертификации продукта в соответствии с мусульманскими диетическими традициями (Халяль).

«Подавляющее большинство веганско-вегетарианского движения горячо нас поддерживает», — заявил в 2016 году «Еврейскому телеграфному агентству» соучредитель и генеральный директор SuperMeat Коби Барак.

На первый взгляд, сертификация выращенного в лаборатории кошерного мяса не предвещает революций для соблюдающих кашрут евреев, особенно в странах и регионах, где традиционные кошерные продукты животного происхождения легко приобрести в магазинах.

Однако есть нюанс. «Ортодоксальный Союз», как и в случае с обычной курицей, сертифицировал выращенный в лаборатории сорт как «кошерное мясо», а это означает, что его нельзя есть с молочными продуктами. Это отличает его от недавних альтернатив мясу на растительной основе, таких как Impossible Foods или Beyond Meat, многие из которых сертифицированы как «парве» — ни мясные, ни молочные — что означает, что их можно есть вместе со всеми кошерными продуктами.

Мясо растительного происхождения дало религиозным евреям возможность есть имитации некоторых архетипических некошерных продуктов, таких как чизбургеры или пицца с мясной начинкой. SuperMeat не предлагает таких возможностей.

Но раввин Генак отметил, что для евреев, которые строго соблюдают кошерные законы, сертификация SuperMeat станет благом: «Теоретически, влияние на ценовой уровень и доступность должно быть значительным».

Это связано с тем, что продукция компании относится к кошерной категории «Меадрин» — самой строгой форме кошерного контроля.

Желанный значок кошерности был получен после того, как SuperMeat пригласила на производство две раввинские делегации, и кошерные органы провели работу с коллективом компании по соблюдению правил кашрута на производстве, сообщает Times of Israel.

Получить кошерный сертификат на выращенное в лаборатории мясо сложно, поскольку процесс выращивания мяса из стволовых клеток требует использования материала, полученного от живых животных, а кошерный закон, напротив, запрещает употребление в пищу любой части живого животного.

Компания SuperMeat, основанная в 2015 году, занимается выращиванием в лаборатории домашней птицы и избегает этой дилеммы, поскольку получает стволовые клетки из яиц, а не из самой птицы. А поскольку яйцеклетки находятся на ранней стадии оплодотворения, нет никаких опасений, что в продукт попадет кровь, что также запрещено еврейским законом.

Как это происходит на деле: стволовые клетки помещают в ферментер для мяса, имитирующий биологию птицы. В ферментере клетки обрабатываются теплом, кислородом и жидким питанием растительного происхождения. Затем они превращаются в мясную ткань и быстро растут, удваиваясь в массе всего за несколько часов. Когда мясо готово, жидкий корм отключают.

Другие ортодоксальные раввины, такие как главный раввин Израиля ашкенази Дэвид Лау, постановили, что часть выращенного в лаборатории мяса, маркированного как его растительная альтернатива, может считаться «парве». По словам раввина Генака, споры об этом до сих пор не утихают и в самом «Ортодоксальном Союзе».

Но агентство приняло решение обозначить его как мясо, поскольку оно получено из стволовых клеток животного происхождения и выглядит точно так же, как мясо.

Однако на выращенную в пробирке свинину это, разумеется, не распространяется, отметил раввин: «все, что получено из чего-то некошерного, не кошерно по определению».

Так, «Ортодоксальный Союз», недавно отказался сертифицировать продукт Impossible Pork, несмотря на то, что он изготовлен на растительной основе, только из-за «чувствительности потребителя».

Маргарита Марьяновская