Ердоган: я вірю Путіну, він хоче закінчення війни

Президент Туреччини, Реджеп Ердоган, висловив переконання, що Росії можна довіряти так само, як і Заходу. В інтерв’ю американській PBS, він наголосив, що російський лідер Володимир Путін також має бажання завершити війну в Україні якнайшвидше. Це заявлення було опубліковано на LIGAnet.

За словами Ердогана, тільки керівники обох країн зможуть визначити, коли завершиться конфлікт між Росією та Україною. Проте президент Туреччини виразив очікування, що ця війна триватиме ще довгий час.

«Ми б дуже хотіли сподіватися, що цей конфлікт завершиться якнайшвидше. І, здається, Путін також відданий ідеї якнайшвидшого припинення цієї війни», — сказав він.

Ердоган також відзначив, що Росії можна довіряти на рівні з Заходом. Однак він вказав на те, що Туреччина відчула розчарування у відносинах з Заходом, особливо у питанні членства у Євросоюзі, і стверджує, що їй довіряє Росії на такому самому рівні.

«У мене немає причин не довіряти їм (Росії, – ред.) Росія є настільки надійною, як і Захід. Останні пів століття ми сподівалися на вступ до ЄС, і тепер я довіряю Росії на тому ж рівні, що і Заходу», — додав турецький лідер.