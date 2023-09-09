Велике журі пропонує висунути звинувачення проти ще 20 союзників Трампа

Спеціальне велике журі Атланти визнало необхідним висунути звинувачення у втручанні в вибори ще 20 союзникам колишнього президента США Дональда Трампа, в тому числі, і сенатору Ліндсі Грему.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Рекомендації спеціального великого журі вийшли за рамки звинувачень, висунутих прокурором Вілліс та її командою, запропонувавши притягти до кримінальної відповідальності ще 20 осіб (крім 18-ти за попереднім списком прокурора — ред)», — йдеться в публікації.

Серед двох десятків потенційних обвинувачених фігурують сенатор Ліндсі Грем, адвокати кампанії Трампа Клета Мітчелл і Борис Епштейн, ексрадник з питань нацбезпеки Майкл Флінн, адвокат Лін Вуд та колишні сенатори-республіканці Девід Пердью і Келлі Лоффлер.

ЛІндсі Грем та ще кілька осіб заявили, що не визнають своєї вини.