Україна отримає зенітні установки Gepard для захисту енергооб’єктів – Зеленський

Україна в межах міжнародної оборонної допомоги отримає більше самохідних зенітних установок Gepard для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від російських ударів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

У суботу 9 вересня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту української енергетики та критичної інфраструктури від російських повітряних ударів.

Засоби протиповітряної оборони будуть надані українським Силам оборони партнерами, які підтримують Україну в протистоянні російському вторгненню.

“І я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість, Україна отримає більше «гепардів» для захисту нашої саме енергетичної мережі” — заявив президент

Зеленський наголосив, що Україна також мобілізує всі сили для того, щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів енергетики.

В Україні Gеpard став ефективною зброєю проти дронів-камікадзе Shahed іранського виробництва, які застосовують російські окупаційні війська для обстрілів різних об’єктів.