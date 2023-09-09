Україна отримає зенітні установки Gepard для захисту енергооб’єктів – Зеленський

Україна в межах міжнародної оборонної допомоги отримає більше самохідних зенітних установок Gepard для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від російських ударів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
У суботу 9 вересня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту української енергетики та критичної інфраструктури від російських повітряних ударів.
Засоби протиповітряної оборони будуть надані українським Силам оборони партнерами, які підтримують Україну в протистоянні російському вторгненню.
“І я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість, Україна отримає більше «гепардів» для захисту нашої саме енергетичної мережі” — заявив президент
Зеленський наголосив, що Україна також мобілізує всі сили для того, щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів енергетики.
В Україні Gеpard став ефективною зброєю проти дронів-камікадзе Shahed іранського виробництва, які застосовують російські окупаційні війська для обстрілів різних об’єктів.
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