США рассматривают поставку Украине ракет ATACMS

США, скорее всего, поставят Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS: в стране неожиданно обнаружились их запасы. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники.

«Они близко», – сказал один из собеседников издания, допустив, что до официального объявления планы могут измениться. По словам другого источника, поставка ракет «рассматривается» – и, вероятно, их включат в ближайший пакет американской помощи Украине в отражении российской агрессии. При этом до момента получения ракет могут пройти месяцы, отметил он.

В зависимости от модификации дальнобойность ракет ATACMS может превышать 300 километров. Это позволит Украине наносить удары по российским войскам, расположенным далеко за линией фронта, – в частности, в аннексированном Крыму. Ранее Вашингтон отказывался передавать Украине ракет ATACMS отчасти из опасений, что это приведёт к ещё большей эскалации конфликта, отчасти – из-за ограниченности запаса таких комплексов.

Теперь же США обнаружили, что на вооружении у них находится больше ATACMS, чем предполагалось изначально, сообщили ABC News два чиновника. Хотя пока неясно, насколько обнаруженные комплексы пригодны к эксплуатации.

Ранее в 2023 году Великобритания и Франция поставили Украине ракеты Storm Shadow (они же SCALP), официальная дальнобойность которых составляет 250 километров. Украина уже применяла их для ударов по оккупированным Россией территориям.