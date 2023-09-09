Контрнаступ Сил оборони змусив окупантів змінити систему управління – ISW

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) помітили, що наступ Сил оборони змусив росіян змінити систему управління і командування, а також адаптувати системи РЕБ для захисту від українських безпілотників.

У звіті військових аналітиків йдеться про те, що «російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією».

Відтак, за даними Центру безпеки і нових технологій (CSET), російські війська перенесли штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти за добре захищеними позиціями.

Крім того, вказують експерти, обмеження артилерії РФ в Україні спонукають російських військових змінювати «вогневу доктрину», яка змінює обсяг обстрілів на їх точність.

У CSET заявляють, що російські війська посилили зв’язок між розвідувальними системами і артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, «оскільки окупанти стикаються зі зростаючими обмеженнями щодо їхньої здатності використовувати масований непрямий вогонь».