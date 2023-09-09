Борис Джонсон особисто отримав у Львові почесне звання Doctor Honoris Causa

ро це передає «Еспресо.Захід»

«Борис Джонсон першим зі світових лідерів зайняв жорстку та принципову позицію щодо визнання і визначення росії державою-агресором. Саме завдяки йому Велика Британія стала і продовжує бути сьогодні однією з тих країн, яка найбільше допомогає Україні в протистоянні РФ. Потужним сигналом для консолідації всього цивілізованого світу щодо допомоги Україні та засудженні російської агресії стали часті візити Бориса Джонсона до Києва в умовах гострих воєнних небезпек», – заявив Володимир Мельник, ректор ЛНУ Франка.

Він наголосив, що 4 жовтня 2022 року вчена рада Львівського університету присвоїла звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка» прем’єр-міністрові Великої Британії (2019-2022) Борису Джонсону високо оцінивши його особистий внесок в захист української державності. Ректор додав, що «українці завжди пам’ятатимуть того, хто у темні часи дав світло надії».

Фото: Поліна Карнасюк

Натомість колишній прем’єр-міністр Великої Британії висловив свої співчуття та вшанував пам’ять загиблих під час війни з Росією хвилиною мовчання. Він наголосив, що пишається тим, що на посаді «мав змогу відіграти свою скромну роль у допомозі Україні у війні проти російського агресора».

«Для мене велика честь отримати звання Doctor Honoris Causa вашого університету і я маю велику надію, що зможу відвідати університет у майбутньому», – додав він.