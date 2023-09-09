Армія РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула жінка, є поранена

Про це повідомляє Сумська ОВА.
«Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру», — йдеться у повідомленні.
Про це повідомляє ДСНС.
«До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі», — йдеться у повідомленні.
Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок атаки ворога один приватний будинок зруйновано вщент, 64-річна жінка та 70-річний чоловік отримали поранення. Також пошкоджено сусідні будинки.
«За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — додали прокурори.
Про ракетний удар повідомила Сумська ОВА.
«У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі на місці працюють усі служби. Людям надається необхідна допомога.
Згодом в адміністрації уточнили, що також пошкоджено 6 приватних будинків.
Раніше про роботу ППО повідомляла Сумська ОВА.
«У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою», — йдеться у повідомленні ОВА о 5:53.
Повітряна тривога на Сумщині тривала з 5:34 до 5:56.
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