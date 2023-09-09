Контрнаступ Сил оборони змусив окупантів змінити систему управління – ISW Британські літаки захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку РФ » Армія РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула жінка, є поранена Зранку п’ятниці, 8 вересня, російські терористи вдарили по Сумах. Унаслідок ракетного удару у лікарні загинула жінка, ще одна отримала поранення Про це повідомляє Сумська ОВА. «Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру», — йдеться у повідомленні. Про це повідомляє ДСНС. «До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що під уламками знаходились дві людини. З-під завалів рятувальники врятували чоловіка та жінку. Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок атаки ворога один приватний будинок зруйновано вщент, 64-річна жінка та 70-річний чоловік отримали поранення. Також пошкоджено сусідні будинки. «За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — додали прокурори. Про ракетний удар повідомила Сумська ОВА. «У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що наразі на місці працюють усі служби. Людям надається необхідна допомога. Згодом в адміністрації уточнили, що також пошкоджено 6 приватних будинків. Раніше про роботу ППО повідомляла Сумська ОВА. «У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою», — йдеться у повідомленні ОВА о 5:53. Повітряна тривога на Сумщині тривала з 5:34 до 5:56.