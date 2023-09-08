«Ворог планує комбіновані ракетно-дронові атаки»: Юсов прокоментував загрозу обстрілів України восени та взимку

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у медіацентрі Укрінформ, повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.

«Окупаційна армія і штаб — це не лише Суровікін. Енергетики й ті фахівці, які причетні до цих злочинів, будуть зараз залучені до розробки подібних сценаріїв (обстрілів інфраструктури, — ред.). Воєнно-політичне керівництво держави-агресора й ті нові керівники, які будуть на посадах, цілком будуть відповідати за це», — заявив Юсов.

За його словами, загроза російських ракетних обстрілів України восени та взимку існує. За інформацію розвідки, Росія продовжить комбіновані атаки: для обстрілів одночасно використовуватимуть ракетне озброєння і безпілотні літальні апарати.