У Польщі заявили, що тиск України щодо агроімпорту «виходить за певні межі»

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк назвав можливу скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною імпорту зерна елементом тиску, який не буде ефективним — «Європейська правда» з посиланням на ефір RMF FM

«Це погроза, і це ще один елемент тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України. Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі».

За словами дипломата, польській стороні це не імпонує, тому що її пріоритетом є захист польських фермерів, польських громадян.

«І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним», – сказав Шинковський вель Сенк.

Він також повторив те, про що політики «Права і справедливості» говорять вже кілька тижнів: після 15 вересня ембарго на українські товари не буде скасовано.