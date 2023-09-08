На Кубе аресты российских агентов, которые вербовали кубинцев на войну с Украиной

Власти Кубы раскрыли сеть по вербовке граждан островного государства в российские вооружённые силы. Данная сеть действует двухсторонне, вербуя граждан как на территории Кубы, так и в России.

«Куба не участвует в войне в Украине. Куба действует и будет энергично действовать против любого, кто участвует в любой форме торговли людьми с целью вербовки кубинских граждан в качестве наемников для использования оружия против любой страны» — официальное заявление МИД Кубы в понедельник, 4 сентября.

Сегодня власти Кубы сообщили об аресте 17 вербовщиков на территории острова, в том числе организатора вербовочной сети. Подробности о данных лицах не разглашаются. Согласно Кубинскому законодательству, в зависимости от тяжести преступления и степени участия в «обороте людьми», вербовщикам грозит от 30 лет лишения свободы до смертной казни.