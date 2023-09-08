Румунія будує укриття у прикордонних з Україною містах через обстріли РФ Meta готується заблокувати новини на найбільших ринках Європи » 451 градус «постінформаційної» епохи

Не думай! Реагуй! Не думай! Реагуй! Зараз напишу цікаву річ, цікаву можливо обмеженому колу осіб. Задумався я над цим, коли згадав, що сам стояв колись у витоків ідей формування Big Data в Україні. Частина Перша — «Ітогі подвєдьом» Зараз така світова тенденція є — просувати інформаційні бульбашки та рефлексію. Чому — я поясню. Інформаційна бульбашка, це як «улюблені бренди» супер-генератора маніпулятивної реклами , папа Саачі. Для епохи гігантських корпорацій вигідніше продукувати контент, який стимулює просту рефлексію — це меми, шорт-відео, короткі тексти, або й довгі тексти рефлексивного змісту. Навіть PR-служби політиків та відомих осіб повністю переоріентувалися на таку подачу «ковбаси». Бо домінування такого контенту це: — ефективна пропаганда — гарні продажі — людям вбивають в голову лише прості речі, що довзволяє не думати взагалі, а значить — маніпулювати легко. Ну ОК — пацани піднімають гшроші,та пропихують корисних керованих ідіотів в лідори. Тут все зрозуміло. Та це вже — глобальний тренд і давно. Ковид та Війна напряму наслідки цього — тут нескладно співставити де мухи, а де «каклєти». Наслідки цього глобального тренду ми всі бачимо останні років 15 і вони будуть поширюватись умовно кажучи девізом фільму «Не дивись на гору!». Це все вже призвело до занепаду структурованих інформаційних ресурсів в мережі Інтернет, а саме до занепаду класичних інформаційних сайтів. І от глобалізація пост-інформаційної епохи зараз завершає своє коло — приклад: «Meta планує припинити просування новинного контенту у трьох найбільших європейських країнах для користувачів соцмережі Facebook. Про це повідомляє Bloomberg Компанія найближчим часом відмовиться від вкладки новин для користувачів у Великобританії, Німеччині та Франції. А з часом взагалі заблокує поширення новинного контенту. В офіційному блозі Meta наведене пояснення цієї ініціативи: «Ми знаємо, що люди приходять у Facebook не за новинами та політичним контентом – вони приходять, щоб спілкуватися з людьми та відкривати для себе нові можливості, пристрасті та інтереси». ))) Ну, хто вміє читаті між строками зрозуміє, що мається дещо інше на увазі. Приблизно такий самий крок зробив Google на початку 2020 року, коли Пейдж та Брін пішли на пенсію. Людям пропонують замість структурованої інформаціїї , інформаційні бульбашки, які формуються для них з двох компонентів: — власної рефлексії. — прихованої та явної реклами на основі Big Data. В результаті читачі Інтернету перестали взагалі розуміти, що реально відбувається. Зате добре знають: — Що купувати. — За кого голосувати. Частина друга — «буратіно ти сам собі ворог». Зроблю прогноз — глобальна мережа все не буде «глобальною мережею». Коли на основі Big Data людям роками впарювати перше й друге, то на певному етапі Big Data буде видавати не той результат, бо почне спотворюватись. Або простою мовою — якщо людини все життя впарювати дічь та дивитись на результат, його покращуючи, то з часом треба буде транслювати ще більшу дічь в голову людини. Особливо, коли це починає робити ШІ. От ми й підходимо до того, що всі ці «інформаційні бульбашки» на основі трендів, мемів, завбаганок корпорацій та політиків колись перетворяться в «мега-бульбашки», які намагатимуться максимально ізолюватися одна від одної (еффект бюрократії, коли велика модель на певному етапі існує лише для того, щоб підтримувати своє функціонування), а згодом лопатись. Ми переходимо в епоху «пост-інформації». Я би навіть сказав епоху «пост-інформаційного коллапсу», коли 95% корисної інформації не тільки важко знайти, але вона й взагалі не цікавіть 95% населення планети. Тут можна заперечити, що 95% населення планети ніколи не цікавило щось важливе. Але це не так. В нас мається явна тенденція до зменшення когнітивної функції суспільства в цілому. Ми стрімко летимо в «451 градус по Фаренгейту», де на вивчення історії відводиться брошурка, а класична література, це найвідоміші фрази Люсі Арестовіч та пані Мандель (умовної світової Мандель). Наступна зупинка — навмисне зникнення більшої частини важливого надбання людства у вигляді інформації поколінь. Вже зараз Google віддає перевагу індексації нового контенту з соціальних мереж ніж з нових (та старих також) структурованих інформаційних ресурсів. Вже зараз соцмережі відмовляються від трансляції інформаціїї з незалежних зовнішніх сайтів. Ці двері повністю закриються за кілька років. Потім це все довго та нудно буде смердіти та валитися як Вавілонська вежа. Який виснонок? Якщо в вас є незалежний структурований інформаційний ресурс в мережі — намагайтеся його зберегти. Одного дня може статися так, що він виявиться важливішим та значно кориснішим за всі твіти та фейсбучні шортріди ЛОМів, та відеоблогерів, а також пропозицій від невеликої кількості корпоративних гігантів. А ще — зберігайте старі та нові книги, та журнали. Гай Монтет почав читати, коли система почала валитися. Віталій Рождаєв