Шевченківський суд відправив Коломойського під варту на 2 місяці

Про це повідомило видання «Главком».

Коломойський каже, що не знає в чому його обвинувачують, а з тим, що встиг прочитати, «не погоджується», передають журналісти з місця події.

Окрім того, суд задовільнив клопотання адвокатів Коломойського і заборонив зйомку судового засідання.

«Засідання буде проходити в закритому режимі. Журналістів пустять тільки на оголошення ухвали суду», — зазначає РБК-Україна.

О 20:35 стало відомо, який запобіжний захід присудили мільярдеру.

«Суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді триманні під вартою на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн», — поінформувало Радіо Свобода.

Підприємець повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п’яти днів.

Також з’явилося пояснення щодо саме такого розміру пропонованої застави.

«Його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон півмільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи», — стверджує Суспільне.

У супроводі співробітників судової охорони Коломойський прослідував до слідчого ізолятора.

За словами адвокатів Коломойського, застава ним вноситися не буде, натомість захисники готують апеляцію.

«Подаємо апеляцію, чекаємо на повний текст судового рішення, їдемо на Аскольдовий провулок», — сказали адвокати.

На столичному Аскольдовому провулку, нагадаємо, розташовується СІЗО СБУ.