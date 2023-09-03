Російська армія атакувала 10 областей України Фестиваль Burning Man в пустыне Невада из-за ливней утонул в грязи » Росія втратила на війні в Україні 264 660 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 264 660 військових. За минулу добу російські окупанти даремно намагалися просунутися на Лиманському, Авдіївському на Мар’їнському напрямках фронту Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 264 660 (+600) осіб

танків ‒ 4476 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12)

артилерійських систем – 5582 (+22)

РСЗВ – 739 (+3)

засобів ППО ‒ 502 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11)

крилатих ракет ‒ 1447 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59)

спеціальної техніки ‒ 841 (+6)