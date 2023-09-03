Після прориву першої лінії оборони росіян ЗСУ здобули можливість маневрувати технікою та військами

Про це Суспільному розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з’явилася можливість маневрувати технікою та військами», — прокоментував він.

Речник сказав, що на другій лінії оборони мінних полів менше, ніж це було на першій лінії оборони, «але не треба думати що їх легко буде взяти».

Першу лінію оборони українські бійці розміновували вручну, «тому що будь-яку техніку ворог брав на приціл і намагався її знищити. Тому її доводилося відводити».

Він сказав, що розміновування другої лінії оборони окупантів буде комплексним, тому що тепер ЗСУ мають можливість прикривати піхоту.

«На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти», — пояснив Штупун.