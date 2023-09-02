Протягом доби окупанти втратили на війні 570 солдатів

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб
- танків ‒ 4471 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24)
- артилерійських систем – 5560 (+30)
- РСЗВ – 736 (+1)
- засобів ППО ‒ 501 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12)
- крилатих ракет ‒ 1447 (+2)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34)
- спеціальної техніки ‒ 835 (+4)
Дані уточнюються.
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