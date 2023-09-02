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Протягом доби окупанти втратили на війні 570 солдатів

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб
  • танків ‒ 4471 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24)
  • артилерійських систем – 5560 (+30)
  • РСЗВ – 736 (+1)
  • засобів ППО ‒ 501 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12)
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+2)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34)
  • спеціальної техніки ‒ 835 (+4)

Дані уточнюються.

2 сентября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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