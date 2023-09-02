Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця

Про це пише The Time of India.

Зазначається, що запуск ракети відбувся зі стартового майданчика в Шріхарікоті о 11:50 за місцевим часом.

Зазначається, що апарат Aditya-L1 має пролетіти 1,5 млн кілометрів за чотири місяці.

«Якщо все піде за планом, Aditya-L1 вийде на гало-орбіту навколо однієї з п’яти точок Лагранжа, зон, відомих як «паркувальні місця» в космосі, оскільки зонди можуть обертатися навколо них за постійною схемою, економлячи паливо», — йдеться у повідомленні.

За даними видання, звідти Aditya-L1 буде вивчати Сонце в режимі реального часу, його вплив на умови навколишнього середовища поблизу Землі та інших планет.

Цілі місії Aditya-L1:

Вивчення динаміки верхніх шарів атмосфери Сонця;

Дослідження хромосферного та коронального нагріву, фізики частково іонізованої плазми, ініціації корональних викидів маси та спалахів;

Спостереження за частинками та плазмовим середовищем;

Фізика сонячної корони та механізм її нагріву;

Діагностика плазми корони і корональних петель: температура, швидкість і щільність;

Розвиток, динаміка та походження корональних викидів маси.

«Очікується, що місія Aditya L1 триватиме п’ять років. Супутник проведе весь термін своєї місії, обертаючись навколо L1 на орбіті неправильної форми в площині, приблизно перпендикулярній до лінії, що з’єднує Землю та Сонце», — додали у повідомленні.