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Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов

Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов
Україна уже тривалий час працює над власною ракетною програмою та безпілотниками, тому ураження цілей на територій Росії, які розташовані навіть за 1 500 км, більше не є проблемою, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Данілов в ефірі Українського Радіо

 «Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, – це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній».

Данілов додав, що «все це буде приносити свої результати», бо українські війська вже зможуть вражати цілі і на 700, і навіть на 1000-1500 км.

При цьому він підкреслив, що Україна атакує лише військові об’єкти РФ, а підриви нафтопереробних заводів або інших об’єктів – це справа рук російських партизанів, яких Україна не контролює.

«Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край», – підсумував Данілов.

2 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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