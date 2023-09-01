ЗСУ виснажили росіян у районі Роботиного для прориву 1-ї лінії оборони – розвідка Естонії

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії зазначає, що найважливіші фронтові події зараз розгортаються на околицях Роботиного в Запорізькій області, південніше якого російські військові ледь утримують позиції — зведення естонської розвідки наводить ERR, цитує «Європейська правда»

Естонські військові припускають, що Сили оборони України змогли прорвати позиції окупаційної армії РФ на передньому краї, тривають бої з військами першого ешелону оборони в районі сіл Новопрокопівка і Вербове.

За даними розвідки Естонії, росіяни насилу утримують позиції.

У спробі стабілізувати обстановку ЗС РФ перекинули на цю ділянку частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з-під Лиману, що у Донецькій області, і штурмову бригаду з Бахмутського напрямку. Ймовірно, ці обставини свідчать про відсутність у росіян оперативних резервів.

Крім того, як наголосили у відомстві, ЗСУ могли достатньою мірою виснажити російські підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області, щоб пробитися через їхні позиції.