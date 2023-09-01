Третина об’єктів на Херсонщині зруйновані безповоротно

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації на Херсонщині майже третина об’єктів не підлягає відновленню.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Майже третина. Тобто з 15 тисяч пошкоджених цивільних об’єктів не підлягають відновленню близько 5 тисяч будинків», — сказав Прокудін.

Водночас він додав, що внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС таких будинків налічується понад 1300.

«Але це число не є постійним, тому що ми весь час активуємо ці показники: працюють комісії, які обстежують й описують кожен будинок, роблять чеклісти, за якими потім людям компенсуватимуть їхні втрати», — уточнив голова ОВА.