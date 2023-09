У США побачили «помітний прогрес» контрнаступу на півдні Третина об’єктів на Херсонщині зруйновані безповоротно » Агент ФБР стверджує, що Джуліані мав контакти з російською розвідкою Це стало великою новиною, коли Руді Джуліані, колись проголошений мером Америки, минулого місяця був звинувачений окружним прокурором Атланти в тому, що він нібито брав участь у злочинному підприємстві, яке очолює Дональд Трамп, яке прагнуло скасувати результати виборів 2020 року. Цього тижня Джуліані знову потрапив у заголовки газет, коли він програв позов про наклеп, поданий проти нього двома співробітниками виборчих комісій у Джорджії, яких він помилково звинуватив у підтасовуванні бюлетенів. Очевидне зубожіння Джуліані, викликане його величезними рахунками за юридичні послуги і навіть його передбачуваним пияцтвом, були їжею для репортерів. Але інша важлива подія Джуліані привернула менше уваги: інформатор із ФБР подав заяву, в якій стверджується, що Джуліані «могло бути скомпрометовано» російською розвідкою, коли він працював юристом та радником Трампа під час виборчої кампанії 2020 року. Це твердження входить до гучних заяв Джонатана Буми, агента ФБР, який також стверджує, що розслідування діяльності Джуліані зайшло в глухий кут усередині ФБР. У липні Бума направив Юридичному комітету Сенату 22-сторінкову заяву, повну карколомних звинувачень, і документ просочився, і про нього вперше повідомив минулого місяця журнал Insider (після того, як консервативний блогер розмістив його в Інтернеті). За словами Буми, Джуліані використовувався як актив українським олігархом, пов’язаним з російською розвідкою та іншими російськими оперативниками, для операції з дезінформації, метою якої було дискредитувати Джо Байдена та підтримати Трампа у президентських перегонах 2020 року. Більше того, Бума каже, що він став об’єктом відплати усередині ФБР через те, що розслідував цю справу. ФБР не відповіло на прохання прокоментувати твердження Буми. Викриття Буми можуть бути лише початком. Джерело, знайоме з його роботою, повідомило Mother Jones, що інші потенційні викривачі ФБР, які брали участь у розслідуванні щодо Джуліані, консультувалися з тим самим адвокатом, що й Бума, і можуть зустрітися зі слідчими Конгресу в найближчі тижні. Адвокат Скотт Хортон відмовився від коментарів. Джуліані стикається з масою юридичних та фінансових проблем, включаючи звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів у Грузії. Він також є необвинуваченим співучасником федеральної справи, за якою Трампу було звинувачено у спробах зберегти владу після поразки на виборах 2020 року. Колишній помічник подав на нього до суду за зґвалтування. І, очевидно, Трамп не допоміг Джуліані, що нібито розорився, покрити його юридичні рахунки, хоча колишній президент погодився очолити збір коштів для Джуліані. Проте заява Буми припускає, що Джуліані пощастило уникнути серйозніших проблем, пов’язаних з його спробою під час передвиборних перегонів 2020 року використати створену в Україні дезінформацію, щоб заплямувати Джо Байдена. Широко відомо, що Джуліані щосили намагався розкопати і поширити компромат на Байдена в Україні, особливо щодо необґрунтованого звинувачення в тому, що Байден, будучи віце-президентом, придушив розслідування стосовно Burisma, української енергетичної компанії, директором якої був його син Хантер. . Ця наклепницька кампанія призвела до першого імпічменту Трампа і призвела до федерального розслідування того, чи Джуліані порушив Закон про реєстрацію іноземних агентів. Прокурори завершили це розслідування минулого року. Але твердження Буми про те, що співробітники ФБР та Міністерства юстиції блокували його зусилля щодо розслідування діяльності Джуліані, а також робота гаданих російських агентів, які могли вплинути на колишнього мера Нью-Йорка, можуть спровокувати нову суперечку на Капітолійському пагорбі. У той час як республіканці продовжують намагатися розпалити суперечки з приводу Байденів, Burisma та інших питань, заява Буми підтверджує версію про те, що цей передбачуваний скандал між Байденом та Україною був спровокований чи організований російською розвідкою. І це суперечить версії, що просувається Трампом та його захисниками, про те, що ФБР та Міністерство юстиції були у змові з демократами. Роль Джуліані у спробі державного перевороту Трампа та низка його публічних принижень можуть затьмарити українську главу падіння Джуліані. Але, згідно з Бумом та різними даними розвідки США, Джуліані, очевидно, був ошуканцем – корисним ідіотом – для підозрюваних російських оперативників та пропагандистів. І бюро, за словами Буми, розслідувало цю справу, але не зробило цього. У заяві Буми наголошуються на відносинах Джуліані з Павлом Фуксом, багатим українським девелопером, який у 2017 році найняв Джуліані і заплатив йому 300 000 доларів. Фукс одного разу розповів New York Times, що найняв Джуліані для лобіювання в США українського міста Харкова, де тоді мешкав Фукс. Джуліані заперечує, що йому платили за лобіювання інтересів Харкова, наполягаючи на тому, що він лише давав поради з питань безпеки міста. І Фукс змінив тон. Через представника він повідомив Mother Jones, що робота Джуліані обмежується консультуванням міста. У своїй заяві Бума каже, що ФБР оцінило Фукса як «коррупцыйного актива» російських спецслужб, тобто людину, яку російська розвідка використала для досягнення своєї мети. У скарзі Буми не згадується конкретна російська спецслужба, але людина, яка розмовляла з агентами, які брали участь у цьому розслідуванні, каже, що ФБР вважає, що Фукс працював на ФСБ, наступницю КДБ. Все це підвищує ймовірність того, що Джуліані, колишній кандидат у президенти від Республіканської партії, який став близьким радником Трампа, отримав великий платіж безпосередньо із російського активу. Бума стверджує, що Фукс виконував різні завдання для російських шпигунів, включаючи відмивання грошей. Повідомляється, що Фукс також платив місцевим жителям за те, щоб вони розпорошували фарбу свастики навколо Харкова за кілька тижнів до російського вторгнення. Бума каже, що Фукс зробив це, щоби підтримати твердження Володимира Путіна про те, що вторгнення було спрямоване на «денацифікацію України». Фукс спростовує ці твердження. «Містер. Фукс ніколи не співпрацював із російською розвідкою», — заявив його представник. Бума стверджує, що його слідча робота призвела до того, що митний та прикордонний патруль у 2017 році відкликали візу Фукса для поїздки до Сполучених Штатів, і що ФБР визнало Фукса «загрозою національної безпеки», що призвело до того, що Фукса зарахували до організованої злочинності. . список перегляду. Бума також каже, що він направив Міністерству фінансів рекомендацію, щоб Сполучені Штати ввели санкції проти Фукса. На сьогоднішній день уряд США цього не зробив. Україна запровадила Фуксу санкції та, як повідомляється, розслідує його за шахрайство та ухилення від сплати податків. За останніми повідомленнями ЗМІ, зараз Фукс живе в Лондоні. У своїй заяві Бума каже, що у нього виникли підозри, що Джуліані через свої відносини з Фуксом було «скомпрометовано РІС», тобто російськими спецслужбами. Ця разюча заява — твердження про те, що російські шпигуни могли отримати вплив на головного радника президента США. Це нова інформація, яку можна додати до купи публічних вказівок на те, що Джуліані широко відкритий для маніпуляцій з боку російських агентів, тоді як він нишпорив Україною в пошуках принизливої інформації про Хантера і Джо Байдена. Джуліані раніше стверджував, що його робота у Фукс закінчилася до того, як він приєднався до юридичної команди Трампа у квітні 2018 року. А представник Фукса також каже, що відносини Фукса із Джуліані завершилися у 2018 році. Але Бума припускає, що Фукс, можливо, підтримував непрямий зв’язок із Джуліані через 2019 рік найняв Андрія Теліженка, колишнього українського дипломатичного чиновника низького рівня, щоб організувати для нього роботу зі зв’язків із громадськістю у Сполучених Штатах. Бума каже, що джерело повідомило його, що Фукс найняв Теліженко, щоб допомогти йому «встановити контакти з політиками США». Теліженко продовжував працювати з Джуліані, передаючи йому інформацію про Байденів. Теліженко в недавньому інтерв’ю Mother Jones стверджував, що його робота на Фукса та його контакти з Джуліані не мають жодного зв’язку. Але взаємодія Теліженка з Джуліані порушує серйозні питання про те, чи грав цей радник Трампа, свідомо чи ні. участь у таємній російській операції з дискредитації Байдена 2021 року Міністерство фінансів наклало санкції на Телиженка за пропаганду російських «дезінформаційних розповідей про те, що урядовці США брали участь у корупційних оборудках в Україні». Теліженко заперечує поширення дезінформації чи допомогу Росії. Він каже, що санкції було викликано тим, що інформатор ФБР зробив про нього хибні твердження. Зусилля Джуліані в Україні дозволили йому зв’язатися з кількома українцями, які були піддані санкціям за нібито сприяння російським зусиллям щодо дезінформації. Найвідомішим був Андрій Деркач, син колишнього офіцера КДБ, а згодом українського депутата, який надав Джуліані непідтверджену інформацію про передбачувану діяльність Байденів в Україні. Після поїздки в Україну влітку 2020 року Джуліані розповів газеті Washington Post, що підтримує зв’язок із Деркачем і назвав його «дуже корисним». Міністерство фінансів Трампа ввело санкції проти Деркача у 2020 році, назвавши його «активним російським агентом упродовж понад десяти років». У березні 2021 року в розсекреченому звіті, опублікованому Управлінням директора національної розвідки, говорилося, що Путін у 2020 році підписав проект російської розвідки щодо використання довірених осіб для подання видатним діячам США «нарративів впливу», спрямованих на те, щоб завдати шкоди кампанії. Трамп. У доповіді цитуються Деркач, який стверджує, що Путін має повноваження на його діяльність. Хоча у звіті його ім’я не згадується, Джуліані, очевидно, був одним із американців, якими, на думку ODNI, маніпулювали росіяни. Минулого року федеральна прокуратура висунула Деркачу кримінальні звинувачення за його передбачувані спроби ухилитися від санкцій. У своїй заяві Бума каже, що він розслідував використання Джуліані «коштів, які він отримав від політичних впливових осіб для поїздок та проведення серії інтерв’ю з колишніми українськими чиновниками» — посилання на кампанію Джуліані зі збирання опозиційних досліджень про Байдени. Але він додає, що «Джуліані сам ніколи не вважався суб’єктом» тієї частини свого розслідування, яка була зосереджена на «діячах іноземної організованої злочинності, активах або агентах розвідувальних служб, які вирішили мати з ним справу». Джуліані зізнався, що зустрічався з українцями, яких уряд США згодом назвав російськими агентами. Але він захищав свої дії, стверджуючи, що йому доводилося мати справу із сумнівними людьми, щоб отримати інформацію про те, що він назвав передбачуваними злочинами Байдена. (Не з’явилося жодних доказів того, що Байден діяв в Україні неправомірно, допомагаючи своєму синові.) У своїй заяві Бума повідомляє, що він також розслідував питання про те, чи були російські оперативники чи активи залучені до спроби Джуліані у 2020 році зняти фільм про ділову діяльність Хантера Байдена в Україні та інших країнах. Як повідомила Mother Jones, активісти Республіканської партії, які стоять за цим підприємством, зазначили у юридичних документах, що вони розглядають можливість пошуку іноземного фінансування для фільму. Антибайденівський фільм мав включати коментарі Костянтина Кулика, колишнього українського прокурора, на якого Мінфін запровадив санкції у 2021 році за співпрацю з Деркачем щодо поширення «хибних та необґрунтованих звинувачень» на адресу Байдена. Тобто в цьому проекті мала бути представлена інформація з джерел, які, як пізніше визнав уряд США, були пов’язані з кампанією з дезінформації, пов’язаною з російською розвідкою. Джуліані відіграв ключову роль у пошуку інвесторів для фільму. Його адвокат Роберт Костелло заперечував, що Джуліані вимагав гроші в іноземних інвесторів. Інвесторами, які Джуліані допоміг знайти, були два брати, Девід та Кейбл Мангери, які володіють великою компанією з виробництва чорниці у Каліфорнії та зробили щедрі пожертвування кандидатам Республіканської партії. Фільм так і не був близьким до створення, і люди, які брали участь у цьому проекті, сказали Mother Jones, що проект був дезорганізований і керувався некомпетентно. Нещодавно Мангери подали до суду на двох активістів Республіканської партії, які брали участь у провадженні фільму, Тіма Йеля та Джорджа Діксона, а також на створену ними компанію. Джуліані не фігурував як відповідач за позовом. Мунгери кажуть, що Джуліані допоміг їм переконати вкласти 1 мільйон доларів, сказавши, що вони матимуть частку від прибутку від фільму. Брати також стверджують, що Йєль і Діксон сказали їм, що фільм буде «прибутковішим, ніж «9/11 за Фаренгейтом» Майкла Мура». Джуліані, Діксон та Йєль також заявили, згідно з позовом Мангеров, що у них є «неспростовні докази», що свідчать про те, що Джо Байден був корумпований. Джуліані та його колеги не мали такого матеріалу. Мангери стверджують, що Діксон та Єльський університет вкрали їхні інвестиції. У текстовому повідомленні Mother Jones Єльський університет наполягав на тому, що позов – це «повна нісенітниця». Він відмовився від подальших коментарів. Діксон не відповів на запити про коментарі. Джуліані, згідно з позовом, за участь у кінопроекті заплатили 300 тисяч доларів. Адвокат та представник Джуліані не відповіли на запити про коментарі. Викриття Буми створюють нові проблеми Джуліані. Вони також звинувачують його у таємній російській операції, спрямованій на те, щоб схилити вибори 2020 року на користь Трампа. Вони також висловлюють припущення, що Джуліані захищали співробітники ФБР. (Після виборів 2016 року Міністерство юстиції розслідувало, чи мав Джуліані неправомірні контакти з агентами ФБР під час цієї гонки з приводу розслідування ФБР щодо Хілларі Клінтон, і не виявило жодних доказів того, що Джуліані зазнав витікання інформації). для розслідувань, які може зіпсувати і так запляману репутацію Джуліані. Але невдале Джуліані може пощастити: незважаючи на всі суперечки та скандали, які навколо нього крутяться, у репортажах про Джуліані може просто не залишитися місця для тверджень про те, що він був маріонеткою Путіна. A New Rudy Scandal: FBI Agent Says Giuliani Was Co-opted by Russian Intelligence