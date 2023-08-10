Україна повернула з Росії щонайменше 380 незаконно депортованих дітей

Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, до України «десь приблизно 380 чи 383 діток повернуто».

Зазначається, що повних даних про вивезених дітей немає, тому що «є тимчасово окуповані території. Там дуже важко зібрати інформацію, міжнародні організації туди теж не допущені. Відтак, ми по гірчичному зерну збираємо інформацію щодо наших діток».

Міністерка зауважила, що нині Україна апелює до міжнародної спільноти аби вжити невідкладних заходів щодо повернення, зокрема, дітей сиріт, за яких відповідальність несе держава. Бо якщо у дитини є батьки, вони можуть забрати дитину самостійно.

«Ми вимагаємо від Росії передати, по-перше, списки таких дітей. Якщо вони називають це врятуванням і називають це евакуацією, то ми вимагаємо повернути з такої евакуації дітей. Ми всім надамо опікунів, ми маємо повний формальний супровід», — сказала Верещук.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно — коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.