У Молдові закривають центри розміщення українських біженців

У Молдові закрили кілька центрів розміщення для українських біженців через скорочення витрат на їхнє утримання.

Про це Radio Moldova заявив міністр праці та соціального захисту населення Республіки Олексій Бузу.

За словами урядовця, «залежно від можливостей центру і кількості людей, які перебувають у ньому», Молдова приходить «із пропозицією здійснити перехід до общинного житла».

«Жоден біженець не буде викинутий на вулицю без альтернативи. Ці центри тимчасові, у нас є ситуації, коли ними керують люди, які не мають необхідної підготовки, тому що вони були створені в кризовій ситуації», – зазначив Бузу.

Він уточнив, що «якщо центр розрахований, наприклад, на 200 осіб, а в ньому перебуває 60 біженців, то не можна скорочувати певні витрати тільки через зменшення місткості, особливо в холодну пору року, коли доводиться опалювати все приміщення».

«Саме тому ми намагаємося відповідально підходити до оптимізації, зокрема консультуючись із біженцями і намагаючись знайти для них альтернативні варіанти», – додав Бузу.

Міністр нагадав, що наразі мережа центрів тимчасового розміщення в Молдові, утримується коштом партнерів з розвитку, тоді як інші види витрат, які переважно стосуються медичної допомоги, покриваються з держбюджету.

Наприкінці липня парламент Молдови в понеділок підтримав подання уряду про продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Режим надзвичайного стану уперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Необхідність такого рішення уряд у Кишиневі обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.