Росія за добу війни втратила 580 військових

Про це 10 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4278 (+16)
- бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13)
- артилерійських систем – 5028 (+15)
- РСЗВ – 711 (+0)
- засобів ППО ‒ 469 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 313 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4)
- крилатих ракет ‒ 1377 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16)
- спеціальної техніки ‒ 746 (+4)
Дані уточнюються.
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