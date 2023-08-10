Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч Росія за добу війни втратила 580 військових » Повітряні сили збили 7 з 10 «Шахедів», які атакували Україну 10 серпня У ніч на 10 серпня російські окупанти запустили по Україні 10 ударних дронів «Шахед», 7 із них Повітряні сили змогли збити — Повітряні сили ЗСУ у Telegram «Знищено 7 ударних дронів. Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131″». У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00. Ворожі БПЛА вдалося збити за допомогою зенітних керованих ракет та стрілецької зброї підрозділів безпосереднього прикриття. Також повідомляється, що за минулу добу авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.