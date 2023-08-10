Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

Міноборони Польщі планує на декілька тисяч збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю, щоб стримати агресора від нападу на країну — «Польське радіо» з посиланням на міністра оборони Маріуша Блащака, передає «Європейська правда»

«Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві».

За його словами, міністерство передислоковує війська «ближче до кордону з Білоруссю, щоб стримувати агресора, щоб він не наважився напасти» на Польщу.

Він також додав, що «порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати через підхід» Мінська.

«Це була чергова провокація. Все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії», – уточнив Блащак.