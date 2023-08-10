Кава 3 в 1: насолоджуйтесь смаком улюбленої кави в будь-який час дня

Сучасний ритм життя настільки інтенсивний, що часу не вистачає буквально ні на що. Мало у кого знаходиться 10-15 хвилин на те, щоб приготувати свіжозварену каву з молоком. Тут на допомогу приходять кавові напої формату 3 в 1. Використання стіків із сухою сумішшю є зручним не тільки в домашній обстановці – їх можна брати з собою де завгодно (робота, навчання, подорож).

Особливості напою

Продукт виготовляється у порційних пакетиках з готовою сухою сумішшю. Це можуть бути різні смакові поєднання:

лісовий горіх;

карамель;

ваніль;

шоколад.

Кава 3 в 1 готується дуже просто. Достатньо залити суміш гарячою водою і ретельно перемішати. Щоб вийшла щільна гарна пінка, можна скористатися одним невеличким лайфхаком. Спочатку в чашку необхідно залити окріп (об’ємом приблизно в одну чайну ложку), а потім дуже добре перемішати. Коли цукор розчиниться та суміш стане однорідною, слід додати необхідний об’єм води. Пінка вийде дуже смачною.

Пропорції компонентів напою підібрані спеціальним чином для того, щоб забезпечити найкращі смакові та ароматичні властивості. Багатьом він полюбився виразним кавовим смаком і ніжними вершковими нотками у післясмаку. Щодо основних інгредієнтів, то їх три.

Кава. Цукор. Молоко.

Цей напій не тільки дарує приємні смакові відчуття, а й добре насичує. Калорійність 100 г продукту становить приблизно 400 ккал. Сахар, який є у складі, належить до простих вуглеводів, тому забезпечить достатньою кількістю енергії впродовж цілого дня. Останнім часом стали популярними продукти з додаванням різних ароматизаторів (наприклад, ром або мускатний горіх), які роблять напій різноманітнішим у плані смакових та ароматичних характеристик.

Як правильно вибрати

Асортимент на ринку наразі дуже широкий. Оптимальний для себе варіант знайдуть і шанувальники класичних уподобань, і любителі оригінальних смакових поєднань. При виборі важливо звертати увагу на стан пакунка. Він не повинен бути надірваним чи потертим. Якщо він виглядає «старим», то, можливо, його зберігали в неналежних умовах і часто транспортували.

Найзручнішими вважаються стіки з насічками по краях. Їх найпростіше відкрити, не вдаючись до використання різальних інструментів. Термін зберігання у них великий, але є сенс подивитися на дату виготовлення.

Не зайвим буде й прочитати інформацію про склад. У різних виробників він відрізняється. Наприклад, це стосується пропорцій кави та цукру. Якщо кави мало, то переважатиме «солодка» складова. Тут слід орієнтуватися на власні переваги. Адже комусь подобається виразна кавова нотка, а хтось ставиться до такого напою, як до десерту.