Уряд спростив оформлення техпаспорта і номерів на авто ЗСУ влучили у пункт управління окупантів у Новій Каховці » ЗСУ знищили 8 складів з боєприпасами на таврійському напрямку Сили оборони протягом доби знищили 8 складів з боєприпасами та один пункт управління ворога на таврійському напрямку — командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram «На таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. … Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 6 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 2 РСЗВ, 1 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт». За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі – 93, поранені – 150, полонені – 1). Всього артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань.