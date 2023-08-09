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ЗСУ знищили 8 складів з боєприпасами на таврійському напрямку

Сили оборони протягом доби знищили 8 складів з боєприпасами та один пункт управління ворога на таврійському напрямку командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram

«На таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни.

… Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 6 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 2 РСЗВ, 1 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки.

Було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт».

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі – 93, поранені – 150, полонені – 1).

Всього артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань.

9 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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