ЗСУ знищили 8 складів з боєприпасами на таврійському напрямку Іран отримав технологію надзвукових крилатих ракет » ЗСУ влучили у пункт управління окупантів у Новій Каховці Українські захисники вдарили по пункту управління російської армії в окупованій Новій Каховці на лівому березі Херсонської області — Управління стратегічних комунікацій СтратКом ЗСУ «Збройні сили України уразили пункт управління армії РФ в тимчасово окупованій Новій Каховці». Стратком також опублікував «відеопідтвердження» ураження. На відео видно дим над будівлями. 8 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) з огляду на повідомлення російських провоєнних блогерів припустив, що Сили оборони України здійснили обмежений рейд через річку Дніпро на лівий (східний) берег Херсонської області. Однак заступниця міністра оборони України Ганна Маляр не підтвердила це.