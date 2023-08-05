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Збройні сили вбили ще 620 окупантів

Ще понад 600 росіян знищені на фронті

Збройні сили вбили ще 620 окупантів, знищили 4 танки та 32 артилерійські системи — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4232 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,
  • артилерійських систем – 4943 (+32) од,
  • РСЗВ – 704 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 730 (+6).

Дані уточнюються.

5 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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