Україна оголосила акваторії чорноморських портів РФ зоною yt,tpgtrb

Україна у п’ятницю, 4 серпня, опублікувала прибережне повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою.

Про це йдеться у прибережному повідомленні №118, що опубліковане на сайті Держгідрографії.

У повідомленні зазначається, що йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

Підставою такого оголошення слугує наказ № 5 Військово-морських сил України від 04 серпня 2023 року.

Після виходу з «зернової ініціативи» РФ заявила, що усі судна, які прямуватимуть в українські морські порти з 20 липня, розглядатимуться агресором як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Тоді ж Україна випустила дзеркальну заяву, попередивши про те, що розглядатиме всі судна, які прямуватимуть в порти РФ або окуповані українські порти, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Ввечері у п’ятницю, 4 серпня, внаслідок атаки морських безпілотників у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер-хімовоз «SIG». У Росії кажуть, що розливу палива з танкера не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.