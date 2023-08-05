У Польщі розкритикували політику стосунків з Україною

Колишній польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович розкритикував політику польської держави у стосунках з Україною, за його словами Варшава веде «політику гієн і шакалів».

Чапутович в ефірі Polsat News, предає «Європейська правда»

«Є держави сильні, як леви, є держави хитрі, як лисиці, а є держави, як гієни і шакали. І ми ведемо таку політику гієн і шакалів».

Він підкреслив, що коли сам приїздив до України, то всі українці, яких він зустрічав, висловлювали подяку полякам.

«Держава стікає кров’ю, а Польща в цей час вимагає рахунки», – додав Чапутович.

Заява Чапутовича обурила чинного главу МЗС Збігнєва Рау, який наголосив, що його висловлювання «викликають найкатегоричніше заперечення».

«Бо це радикально суперечить як фактам, так і духу нашої дипломатичної служби, яка об’єднала покоління польських дипломатів. Лояльність – це чеснота вільної людини, а вірність суспільству і державі – обов’язок кожного громадянина, особливо державного службовця високого рангу», – йдеться у заяві Рау, яку наводить пресслужба МЗС Польщі.