Соучредитель OceanGate, создавшей батискаф «Титан», хочет отправить людей на Венеру

Всего через несколько недель после того, как генеральный директор OceanGate погиб вместе с четырьмя другими пассажирами при взрыве подводного аппарата «Титан», соучредитель компании хочет отправить еще одну группу людей в другую непригодную для жизни среду. Об этом сообщает Insider.

Соучредитель OceanGate Гильермо Зонлейн выразил заинтересованность в том, чтобы к 2050 году отправить 1000 человек в плавучую космическую колонию в атмосфере Венеры. Венера, которую иногда называют планетой ада, также известна как двойник Земли, поскольку имеет схожий размер и плотность, но ее атмосфера – это сильнейшие ветра, содержащие токсичный углекислый газ и облака серной кислоты. Но это не имеет значения, поскольку Зонлейн остается непоколебимым в своем интересе, очевидно, ссылаясь на некоторые исследования, показывающие, что существует крошечная часть атмосферы Венеры, которая может быть пригодна для жизни человеческой колонии.