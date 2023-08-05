Понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для ЗСУ

Про це повідомив виконавчий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський у колонці для NV.

«Спочатку ми заміряли загальний фон стурбованості громадян про становище. На запитання «Як часто ви стикаєтеся з повідомленнями чи новинами про проблеми у Збройних силах, які заважають військовим ефективно воювати з ворогом?», майже 30% відповіли «дуже часто», ще 31% — «часто». Звісно, найкраще про проблеми у війську знають самі військові. У нашому опитуванні дійсних військовослужбовців серед усіх опитаних було всього 2,6%», — написав Бурковський.

Далі дослідники попросили респондентів з переліку різних проблем обрати ті, які, на їхню думку, «найбільше шкодять здатності України чинити опір та перемагати Росію».

Результати виявилися такими:

Корупція при закупівлях для потреб армії 61.7%

Брак боєприпасів 58.3%

Брак критичного обладнання (безпілотників, систем зв’язку) для підрозділів на передовій 54%

Корупція й некомпетентність у військкоматах 53.8%

Нестача броньованої техніки на передовій 51.7%

Некомпетентне керівництво на низовому рівні 27.3%

Незадовільний рівень тренування і підготовки мобілізованих 22.1%

Некомпетентне керівництво на найвищому рівні 20.6%

Незадовільна організація евакуації поранених 20.5%

Інше 0.4%

Проблем немає / Нічого не шкодить 0.4%

Важко відповісти 7.9%

Відповіді на питання «Хто, на вашу думку, зараз відіграє ключову роль у забезпеченні військових на фронті всім необхідним?» розподілилися наступним чином:

Рядові волонтери 59.8%

Великі волонтерські фонди 53.1%

Іноземні держави — союзники України 48.1%

Самі солдати за рахунок власних коштів 42.8%

Уряд 25%

Бізнес 14.4%

Інше 1.3%

Важко відповісти 4.1%

«Дуже показово, що не лише рядові волонтери і великі волонтерські фонди випередили уряд як суб’єкти забезпечення військ усім необхідним. Люди вважають, що українська влада для Збройних сил робить набагато менше, ніж іноземні уряди та самі солдати, які купують обладнання за власний рахунок! І показник у 25% різко контрастує з 92% відповідей тих, хто вважає, що саме уряд повинен «у першу чергу повинен забезпечувати військових на фронті всім необхідним», — зазначає Бурковський.

На думку представника фонду «Демініціативи», саме цей розрив пояснює, чому українці обирають пояснення про «корупцію в закупівлях».

«Бо дуже важко інакше для непоінформованої людини пояснити собі, чому бійцям на передову постачають неякісні китайські турнікети та фальшиві кровоспинні бинти; чому бійці скидаються із зарплат і просять усіх друзів та знайомих закуповувати безпілотники, рації та прилади нічного бачення. Поширений аргумент про те, що «влада не встигає скрізь» не працює після 16 місяців війни і більше вже не зіграє роль індульгенції для зловживань, байдужості та некомпетентності осіб, які обрали і призначили саме для того, щоб вони «все і скрізь» встигали робити, користуючись повноваженнями, тим більше розширеними в умовах воєнного стану», — написав Бурковський.

Він додав, що за результатами опитування, 77,6% громадян вважають саме президента тим, хто «несе пряму відповідальність за корупцію в уряді, воєнних адміністраціях».

При цьому Бурковський наголосив, що рішення про відправлення чиновників-хабарників на передову навряд позитивно сприймуть військові на фронті.

«Громадяни очікують на рішучість Володимира Зеленського усувати таких осіб від влади, прислухатися і просувати виконавців, які чесно вказують на проблеми та компетентно пропонують їх розв’язання. Тому вичищання ТЦК від «безцінних кадрів» має бути початком відліку, а не крапкою у процесі змін в секторі оборони. В даному разі, не варто йти шляхом простих рішень. Зокрема, можемо обґрунтовано припустити, що більшість громадян можуть підтримати такі «просту ідею» як «переведення воєнкомів-порушників на передову». Однак чи можна довіряти зброю і життя солдатів людям, які цинічно торгували довідками для ухилення від служби? Навряд чи таке рішення підтримають у бойових частинах», — вважає Бурковський.

При цьому значна частина опитаних підтримала переведення поранених ветеранів на посади у військкомати. На питання «Яке рішення стосовно поранених військовослужбовців Ви особисто підтримуєте?» українці відповідали таким чином:

Звільнення з лав Збройних сил із виплатою всіх належних компенсацій на лікування та реабілітацію 72.9%

Переведення за бажанням на посади у військкомати замість нинішніх працівників 46.3%

Переведення на номінальні посади з мінімальною зарплатою до кінця війни 23.2%

Обов’язкове повернення до лав бойових частин після лікування та відновлення 6.0%

Інше 1.0%

Важко відповісти 6.4%

«По інших важких питаннях — брак боєприпасів, брак критичного обладнання, нестача техніки, незадовільна організація евакуації поранених, треба провести аудит ухвалити рішення, які вже тривалий час просуваються волонтерами, командирами і медиками, щоб урятувати життя бійців і завдати поразки ворогу. Головне — не соромитися виправляти кадрові та політичні помилки і не зволікати», — підсумував Бурковський.

Всеукраїнське опитування «Суспільно-політичні настрої населення України» проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року на замовлення Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва. У перебігу дослідження вивчалися погляди дорослих жителів України (у віці 18 років і старше) з різних суспільно-політичних питань. Опитування здійснювалося методом особистих інтерв’ю з використанням планшета. З вибірки одразу були виключені Донецька і Луганська області через безпекові питання. Херсонська область спочатку була включена для розрахунків (див. нижче), проте через проблеми з безпекою завдання для Херсонської області було реалізоване у сусідній Миколаївській області.

Загалом в рамках дослідження було проведено 2011 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 135 населених пунктах України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2.8% для показників, близьких до 25 або 75%, 2.0% для показників, близьких до 12 або 88%, 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Раніше, у травні, Кабмін схвалив постанову про перетворення Агенції оборонних закупівель на службу Міноборони. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, таке рішення зробить оборонне відомство «на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ».